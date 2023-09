Tarcísio tem 30% de aprovação e 27% de rejeição na cidade de SP, aponta Datafolha

O levantamento foi feito nesta semana, na terça (29) e na quarta (30), com 1.092 para mais ou para menos

IGOR GIELOW

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é aprovado por 30% dos eleitores da capital do estado. Para outros 38% dos paulistanos, seu governo é regular, enquanto 27% o consideram ruim ou péssimo.

Os números foram apurados pelo Datafolha em sua mais recente pesquisa de opinião em São Paulo, que também mostrou a intenção de voto na corrida municipal de 2024 e a avaliação de atores políticos na cidade.

O levantamento foi feito nesta semana, na terça (29) e na quarta (30), com 1.092 entrevistas de eleitores. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

O desempenho do governador é inferior ao registrado no estado como um todo, fazendo a ressalva de que a comparação é com o único levantamento do Datafolha disponível sobre seu governo até aqui, feito em abril. Os números, claro, podem ter mudado.

Naquela pesquisa, 44% dos paulistas consideravam o governo ótimo ou bom, ante 11% que o rejeitavam. A avaliação regular batia com a atual na capital: 39%.

O governador foi uma das grandes surpresas da corrida eleitoral do ano passado, desbancando o PSDB da disputa pelo segundo turno com Fernando Haddad (PT). Tarcísio foi escolhido para a disputa pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem era ministro da Infraestrutura.

Sem traquejo político, mas com a costura no estado sendo feita pelo presidente do PSD, o hoje secretário estadual de Governo Gilberto Kassab, Tarcísio colou no voto bolsonarista majoritário no estado. No segundo turno, ele e o ex-chefe tiveram os mesmos 55% de votos válidos, com a diferença de que nacionalmente Bolsonaro perdeu para o petista Lula.

Mas na capital a história foi outra, com o hoje ministro da Fazenda Haddad derrotando o governador por 54,5% contra 45,5% dos válidos.

A tendência à esquerda será posta à prova no ano que vem, com Guilherme Boulos (PSOL) largando na frente nessa mesma pesquisa, com 32% das intenções de voto, ante 24% do prefeito Ricardo Nunes (MDB), apoiado por Tarcísio.

Na cidade, o governador encontra mais resistência entre aqueles mais instruídos (35% de rejeição) e os que reprovam a gestão de Nunes (61%). Tem mais apoio entre evangélicos associados ao bolsonarismo (37%), pessoas com 60 anos ou mais (37%) e, com sinal invertido, entre eleitores potenciais do atual prefeito (49%).

Além de questões gerais do estado, atrapalham a vida de Tarcísio entre os paulistanos problemas na área de segurança. O governador tentou um trabalho conjunto com Nunes para mitigar os efeitos da expansão da cracolândia, mas até aqui os resultados não foram palpáveis -enquanto vaivéns acerca de políticas públicas, uma marca de seu governo, se mostraram frequentes.