Tarcísio quer retomar plano de Haddad e usar Ceagesp para polo tecnológico

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, trabalha em um projeto para retirar a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) do bairro da Vila Leopoldina, na zona oeste da capital, e instalar no local um polo tecnológico voltado a empresas de inovação e startups.

Pelo plano, a Ceagesp seria transferida para uma área na região de Perus, distrito próximo de Caieiras, com acesso às rodovias Bandeirantes e Anhanguera, além do Rodoanel e da malha ferroviária da CPTM.

Na prática, Tarcísio quer retomar uma ideia que foi defendida pelo então prefeito Fernando Haddad, que administrou a capital entre 2013 e 2016, e que chegou a assinar um decreto no último ano de sua gestão prevendo a mudança para uma área de 4 milhões de metros quadrados, em Perus. A mudança, porém, acabou não se concretizando.

O ex-governador João Doria também chegou a dizer que levaria o plano adiante, mas não avançou, em meio à desavença com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2020, Bolsonaro chegou a dizer que “nenhum rato” iria sucatear a Ceagesp e que a empresa não seria privatizada, apesar de seu próprio governo ter incluído a companhia pública no plano de privatização.

No encontro que teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na semana passada, Tarcísio tratou do assunto. A ambição é fazer com que a Vila Leopoldina passe a ser um tipo de “porto digital”, como foi com empresas em Recife (PE).

Lula sinalizou que não vai privatizar a Ceagesp, mas que avalia como positiva a transferência da empresa para outra região, como já previa o plano petista.

Porte

Maior entreposto de alimentos da América Latina, a Ceagesp é uma empresa pública federal, dona de 13 unidades em São Paulo. Em seu terminal central, na Vila Leopoldina, circulam diariamente cerca de 50 mil pessoas e 12 mil veículos. De suas instalações saem alimentos para 1,5 mil cidades de quase todos os Estados do País, além de exportações para 22 países.

A troca de endereços, na avaliação do governo paulista, potencializa o escoamento de alimentos, além de permitir a valorização imobiliária da Vila Leopoldina, uma área que foi subvalorizada por muito tempo, mas que hoje desponta como uma das que apresentam maior capacidade de crescimento. O entreposto ocupa uma área de 60 mil metros quadrados do bairro.

Criada em 1969, a Ceagesp era uma empresa pública de gestão estadual. Em 1997, porém, passou a ser vinculada ao Ministério da Agricultura, em um processo de pagamento de dívidas que São Paulo acumulava com a União. O novo comando da Ceagesp deve ser anunciado em breve por Lula. No dia 5 de janeiro, o então presidente do entreposto, o coronel da reserva da PM de São Paulo Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo, renunciou ao cargo, acompanhado de toda a diretoria do órgão.

