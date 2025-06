Tarcísio exaltou governo Bolsonaro no STF enquanto presidente assistia a depoimento

CÉZAR FEITOZA, RANIER BRAGON E ANA POMPEU

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O vídeo do depoimento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao STF (Supremo Tribunal Federal) no processo sobre a trama golpista de 2022 mostra que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acompanhou a audiência por videoconferência.



Bolsonaro estava em Fortaleza para um congresso de comunicação do PL. Ele entrou na sala virtual do Supremo com uma imagem de fundo da ponte Golden Gate, de São Francisco, Estados Unidos.



Além dos advogados das partes, participavam ainda o ex-ministro Walter Braga Netto e o tenente-coronel Mauro Cid. A sessão era conduzida pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.



Tarcísio aproveitou a audiência para exaltar o governo Bolsonaro. Ele também negou que o ex-presidente tenha citado, em conversas no fim de 2022, alternativas para reverter o resultado das eleições presidenciais.



“Único comentário [que Bolsonaro fazia] era de lamentar, a preocupação de que a coisa desandasse. Foi um período -de 2019 a 2022- de muitas reformas, de enfrentamento de situações difíceis. O governo enfrentou cinco graves crises: a tragédia de Brumadinho, passando pela crise do Covid, grave crise hídrica, guerra na Ucrânia. Em todas elas, procurando sair da melhor maneira possível”



Tarcísio disse que o Brasil teve superávit no fim do governo Bolsonaro, com geração de empregos. “A preocupação era sempre que a coisa desandasse, houvesse interrupção no curso das reformas que foram importantes. Uma preocupação com o futuro do país”, reforçou o governador.



Jair Bolsonaro é acusado pela PGR de liderar uma tentativa de golpe de Estado em 2022.

Segundo a denúncia, o ex-presidente se reuniu com os chefes militares e apresentou propostas de decreto para promover uma ruptura institucional.



O governador de São Paulo é um dos políticos que despontam à direita do espectro político, entre os principais cotados para aproveitar o espólio bolsonarista na eleição presidencial de 2026.