Em uma semana, 169 mil aderiram ao resgate automático de dinheiro esquecido em bancos

NATHALIA GARCIA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

Cerca de 169 mil aderiram ao resgate automático de dinheiro esquecido em instituições financeiras na primeira semana de funcionamento da nova opção do SVR (Sistema Valores a Receber). O serviço foi disponibilizado pelo Banco Central na última terça (27).



Pessoas físicas com chave Pix do tipo CPF podem, desde a semana passada, receber os valores esquecidos sem precisar fazer o procedimento manual para cada pedido de resgate. A automatização, contudo, não se aplica a chaves Pix do tipo CNPJ.



A adesão ao serviço é opcional. Para habilitar a nova função, o usuário deve acessar o SVR com uma conta gov.br de nível prata ou ouro e verificação em duas etapas ativada.



Uma vez habilitada a nova funcionalidade, o crédito será transferido diretamente pela instituição financeira para a conta do cidadão. Nenhuma notificação será enviada pelo Banco Central quando algum valor for devolvido.



Segundo a diretora Izabela Correa (Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta), a nova funcionalidade deve facilitar devoluções futuras pelo SVR. O objetivo, de acordo com o BC, é facilitar a vida do cidadão, que não precisará mais consultar o sistema periodicamente nem registrar manualmente as solicitações dos valores encontrados.



Cerca de R$ 9,13 bilhões ainda estão esquecidos em bancos e outras instituições. Do montante disponível para resgate, R$ 6,9 bilhões pertencem a pessoas físicas e R$ 2,1 bilhões a pessoas jurídicas.



De acordo com dados do BC, foram realizadas 73 milhões de consultas públicas do SVR no ano passado -sendo 48 milhões de consultas negativas e 25 milhões positivas. Além disso, foram 4,1 milhões de solicitações de devoluções.



COMO POSSO ATIVAR A SOLICITAÇÃO AUTOMÁTICA DE RESGATE DE VALORES?



– Acesse o site do SVR por meio do seguinte link: https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber?modalAberto=cuidado-com-golpes-modal

– Clique em “Fazer login”

– Faça login com uma conta Gov.br de nível prata ou ouro e verificação de duas etapas ativada

– Você será direcionado para uma página em que poderá ativar a opção “Receber valores automaticamente”



COMO ATIVAR A VERIFICAÇÃO DE DUAS ETAPAS?



Você pode ativar ou desativar a verificação em duas etapas da sua conta Gov.br a qualquer momento. Para utilizar o recurso, são necessários alguns requisitos:

– Acesse a sua conta Gov.br nível prata ou ouro.

– Instale o aplicativo Gov.br em seu dispositivo móvel e realize o login nele com a sua conta Gov.br. É nele que você vai gerar o código de acesso

– Para ativar, acesse o seu aplicativo Gov.br e em “Segurança da conta”, habilite a “Verificação em duas etapas”. Pronto! Sua conta já está mais segura.