Tarcísio conversa com Zambelli sobre candidatura ao Senado no lugar de Datena

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O pré-candidato ao governo de SP Tarcísio de Freitas (Republicanos) conversou com a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) nesta quinta-feira (30) sobre uma possível candidatura dela ao Senado.

O contato ocorreu poucas horas após o anúncio da desistência do apresentador José Luiz Datena (PSC) de disputar a eleição.

Zambelli, que a princípio disputaria a reeleição para a Câmara, é a alternativa preferida de Tarcísio para substituir Datena na chapa.

Ela conta também com a simpatia de grande parte da base bolsonarista.

Outra possibilidade, também do agrado dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), é o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles.

Diversas postagens em redes sociais o incentivam a tentar o Senado, em vez da Câmara.

Além deles, estão no páreo o deputado federal Marco Feliciano (PL-SP), defendido por evangélicos, e o ex-presidente da Fiesp Paulo Skaf (Republicanos). Skaf, porém, não é visto como um conservador “confiável”.

Já a deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB) perdeu pontos com os bolsonaristas após defender a eleição do ex-ministro Sergio Moro (União Brasil) ao Senado pelo Paraná nesta semana.