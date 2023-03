STF determina que ex-ministro Anderson Torres continue preso

No pedido, a defesa do ex-secretário argumentou que não havia elementos que ligasse Torres aos atos golpistas

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou, nesta quarta-feira (1º), a manutenção da prisão de Anderson Torres. A defesa do ex-ministro da Justiça havia solicitado a soltura dele.

Torres está preso desde janeiro, após voltar de uma viagem de férias aos Estados Unidos. Durante saída do país, houve um ato antidemocrático, onde um grupo de contrários ao governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do STF e o Palácio do Planalto.

Na época, Torres era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O pedido de prisão do ex-ministro veio apenas dois dias após o ataque e teve como base a suposta inação dele para impedir o ato.

“Os elementos de prova até o momento coligidos aos autos indicam que Anderson Gustavo Torres teria descumprido, no mínimo mediante omissão, os deveres do cargo de Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal”, diz o ministro Alexandre de Moraes.

No pedido, a defesa do ex-secretário argumentou que não havia elementos que ligasse Torres aos atos golpistas.

Ainda assim, o ministro do STF indicou que os motivos iniciais para a prisão de Torres se mantém e que as investigações feitas mostram, no mínimo, que ele foi omisso aos ataques.

