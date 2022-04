SP: Bolsonaro leva Tarcísio e Braga Netto a evento e cavalgada em reduto do PSDB

A comitiva presidencial foi hoje à cerimônia de abertura da 27ª Agrishow – Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação

Firme na estratégia de alavancar pré-candidaturas governistas Brasil afora, o presidente Jair Bolsonaro (PL) levou nesta segunda-feira (25) dois ex-ministros para sua viagem a Ribeirão Preto (SP), reduto do PSDB: Tarcísio de Freitas (Republicanos), antigo titular da Infraestrutura e pré-candidato ao governo de São Paulo, e Walter Braga Netto (PL), que deixou a Defesa e está alocado como assessor da Presidência para ser o candidato a vice do chefe do Executivo na busca pela reeleição.

A comitiva presidencial foi hoje à cerimônia de abertura da 27ª Agrishow – Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação. Antes, Bolsonaro, Tarcísio e Braga Netto participaram de uma cavalgada nos arredores do evento. O presidente ainda andou de moto com apoiadores.

Tarcísio vem intensificando a pré-campanha no interior de São Paulo para fisgar um eleitorado que costuma dar votos ao PSDB, que hoje tem o governador Rodrigo Garcia como pré-candidato à reeleição e João Doria como pré-candidato a presidente.

