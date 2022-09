Soraya Thronicke diz que Padre Kelmon age como cabo eleitoral de Bolsonaro

No começo do evento, Kelmon e o chefe do Executivo fizeram uma espécie de “dobradinha”, com críticas ao PT e elogios à atuação do governo

A candidata do União Brasil ao Palácio do Planalto, Soraya Thronicke, afirmou nesta quinta-feira, 29, durante o debate realizado pela TV Globo, que Padre Kelmon (PTB) age como “cabo eleitoral” do presidente Jair Bolsonaro (PL). No começo do evento, Kelmon e o chefe do Executivo fizeram uma espécie de “dobradinha”, com críticas ao PT e elogios à atuação do governo

Soraya afirmou também que Bolsonaro está “colocando Lula na liderança” da corrida eleitoral com sua postura e perguntou se Padre Kelmon, ao defender o posicionamento do governo na pandemia, não tem “medo de ir para o inferno”. “Vocês só falam de covid, só se morre por covid neste País?”, respondeu o candidato do PTB.

Ao iniciar a pergunta, Soraya chegou a confundir o nome de Padre Kelmon e o chamou de “Kelson” e “Kelvin”. Na sequência, a candidata do União Brasil decidiu chamá-lo de “candidato padre”.

