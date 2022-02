“Somos solidários à Rússia”, afirma Bolsonaro em encontro com Putin

Parte do encontro foi televisionado. Os presidentes não mencionaram as tensões militares com a Ucrânia e com o Ocidente

Durante a reunião entre Bolsonaro e Vladimir Putin, o presidente brasileiro afirmou que o o Brasil é “solidário à Rússia”. O encontro aconteceu nesta quarta-feira (16), no Kremlin, em visita realizada pelo Governo Federal à Rússia.

Parte do encontro foi televisionado. Os presidentes não mencionaram as tensões militares com a Ucrânia e com o Ocidente. Segundo Putin, o Brasil é o principal parceiro russo na América Latina.

“Apesar de todas as restrições no ano passado, o crescimento do nosso comércio bilateral registrou uma alta de 87%. É uma alegria recebê-lo, senhor presidente. Espero que nosso encontro seja produtivo. É muito importante porque o Brasil é o nosso principal parceiro comercial na região da América Latina.”

Bolsonaro reafirmou a interação com o governo russo. “Estou muito feliz e honrado pelo seu convite. Somos solidários à Rússia. Temos muito a colaborar em várias áreas: Defesa, petróleo e gás, agricultura. As reuniões estão acontecendo. Tenho certeza que até mesmo essa passagem por aqui é um retrato para o mundo de que nós podemos crescer muito as nossas relações bilaterais.”

PCR para reunião com Putin

O presidente Jair Bolsonaro (PL) precisou fazer um teste de covid do tipo RT-PCR para se encontrar nesta quarta-feira (16) com o líder da Rússia, Vladimir Putin, apurou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Bolsonaro fez o teste nesta manhã (madrugada pelo horário de Brasília) no hotel em que está hospedado em Moscou, o Four Seasons, assim como os demais integrantes da comitiva. “Todos negativos”, destacou uma fonte próxima ao presidente.

Sede do governo russo e do encontro entre os presidentes, o Kremlin tem rígidos protocolos sanitários em função da covid-19. Bolsonaro disse não ter se vacinado contra a covid-19 e costuma colocar a importância da imunização sob dúvidas. Já Putin tomou três doses da vacina russa Sputinik V.