Sobre operação da PF, Moro se pronunciará à tarde

A operação da PF visou desarticular um grupo que ameaçava a integridade física de Moro e outros servidores e autoridades

Na manhã desta quarta-feira (22), a Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa que pretendia atacar Sérgio Moro (União Brasil) e outros servidores públicos e autoridades. Sobre isso, o senador disse que se pronunciará à tarde, na tribuna do Senado.

“Por ora, agradeço a PF, PM/PR, polícias legislativas do Senado e da Câmara, PM/SP, MPE/SP e aos seus dirigentes pelo apoio e trabalho realizado”, escreveu Moro no Twitter.

De acordo com as investigações, os ataques poderiam ocorrer de forma simultânea. Cerca de 120 policiais federais cumprem 24 mandados de busca e apreensão, sete mandados de prisão preventiva e quatro mandados de prisão temporária em Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e Paraná.