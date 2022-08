‘Só a verdade edifica’, afirma Bolsonaro após debate

Após o debate, Bolsonaro agradeceu a todos pela audiência e aproveitou para criticar falas de outros candidatos

Na noite de domingo (28), os candidatos à Presidência participaram de um debate na Band. Foram cerca de três horas de perguntas, respostas, réplicas e tréplicas entre os cinco principais presidenciáveis: Lula (PT), Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União) e Felipe D’Ávila (Novo).

Após o debate, Bolsonaro agradeceu a todos pela audiência e aproveitou para criticar seus adversários, afirmando que “falsas promessas iludem”.

– Obrigado a todos pela audiência! Palavras polidas confortam. Falsas promessas iludem. Mas só a verdade edifica! O Brasil é nosso! 🇧🇷 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 29, 2022

O atual presidente da República ainda postou partes faladas no debate, como foi o caso do assunto desmatamento na Amazônia, quando o ex-presidente Lula afirmou que ‘o menor desmatamento da Amazônia foi feito no meu governo.’ Sobre essa informação, Bolsonaro respondeu com ‘o diabo é o pai da mentira. O ladrão é o embaixador na terra.’