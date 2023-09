Sindjus emite Nota de Repúdio às declarações ofensivas da deputada Gleisi Hoffmann contra a Justiça Eleitoral e seus servidores

Ela criticou a Justiça Eleitoral ao insinuar que “algo estaria errado” no fato de o Brasil ser o único país a ter esse sistema constituído

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e Ministério Público da União no DF (Sindjus) vem a público manifestar repúdio às declarações da deputada Gleisi Hoffmann (PT/PR), presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, durante reunião da comissão especial que analisa a PEC 9/2023, conhecida como a PEC da Anistia, na Câmara dos Deputados.

Ao criticar a Justiça Eleitoral e insinuar que “algo estaria errado” no fato de o Brasil ser o único país a ter esse sistema constituído, a deputada demonstra total desconhecimento sobre a importância e a relevância desse ramo da justiça para o exercício da cidadania e a democracia brasileira.

O Sindjus, como representante legítimo dos servidores da Justiça Eleitoral no DF/AC/RO/RR/TO, repudia veementemente as afirmações da deputada, que desvalorizam o trabalho realizado por esses servidores em prol da democracia e soberania popular, por meio da garantia dos direitos políticos dos cidadãos.

A Justiça Eleitoral desempenha papel fundamental na organização e na condução das eleições, assegurando a lisura, a transparência e a igualdade de oportunidades no processo eleitoral. Os servidores da Justiça Eleitoral são responsáveis por garantir a efetividade do voto, a apuração correta dos resultados e a fiscalização das campanhas eleitorais, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e democrática.

O Sindjus reforça seu compromisso em defender os servidores, bem como a independência e a imparcialidade do Poder Judiciário, incluindo a Justiça Eleitoral, e repudia qualquer tentativa de descredibilizar ou enfraquecer essa instituição essencial para a democracia brasileira.

Por fim, o Sindjus exige respeito e reitera seu apoio incondicional à Justiça Eleitoral e aos valorosos servidores que atuam nesse ramo da justiça e desempenham suas funções com competência, responsabilidade e lisura, reafirmando a importância de seu trabalho para a consolidação do Estado Democrático de Direito no Brasil.