Sindicato de produtores de soja reage a aproximação de Lula com ruralistas

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Uma das principais entidades que representam produtores de soja do Mato Grosso, o Sindicato Rural de Sinop divulgou nota em que repudia a aproximação de lideranças ruralistas da região com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).”Como é de conhecimento público, o Partido dos Trabalhadores atua em conjunto e apoia o MST, organização criminosa que invade, depreda e incendeia propriedades adquiridas com trabalho e esforço de famílias honestas”, diz o texto.

O sindicato chama Lula de “ex-presidiário candidato a presidente”, e diz que ele “já acena para o controle da imprensa, propriedades e, consequentemente, pretende tirar a liberdade da população brasileira”. O petista pretenderia ainda “impor regime socialista como na Venezuela e em Cuba”.

A manifestação ocorreu após acordo fechado entre o deputado ruralista Neri Geller (PP-MT) e o PT, para que dispute o Senado. Geller é ligado ao ex-ministro da Agricultura Blairo Maggi. Também participou da articulação o senador Carlos Fávaro (PSD-MT).