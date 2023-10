Senador Mauro Carvalho emplaca PL que favorece inclusão de idosos no mercado de trabalho

O Projeto de Lei foi aprovado com unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal e segue para a Câmara

Em menos de quatro meses no cargo de senador, o empresário Mauro Carvalho Júnior conseguiu, por unanimidade no Senado Federal, a aprovação do Projeto de Lei 3.670/2023 na Comissão de Assuntos Sociais, que garante a contratação e reinserção de idosos já aposentados no mercado de trabalho.

O texto prevê a isenção do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e da contribuição previdenciária dos trabalhadores já aposentados. O PL agora deve seguir caminho para a Câmara dos Deputados antes de ser implementado.

“Esse Projeto de Lei surgiu em maio quando estava numa missa e encontrei um amigo com mais de 20 anos que não o encontrava. Ele me perguntou se já havíamos pensado em criar um benefício para pessoas aposentadas terem a oportunidade de voltarem para o mercado de trabalho”, contou.

Depois desse encontro, Mauro reuniu a equipe para criar um planejamento a respeito. Passando por três revisões do projeto até o quarto texto aprovado no Senado, conseguir a unanimidade dentro do Parlamento evidenciou a importância e a relevância da pauta tanto para partidos aliados quanto para opositores.

“É um projeto com uma repercussão muito grande, nacional. Estamos falando de mais de 17 milhões de aposentados que estão hoje dentro de casa. É um projeto de inclusão social que vai gerar oportunidade para essas pessoas experientes, capacitadas e treinadas, serem inseridas de volta no mercado de trabalho, transferindo o conhecimento ao longo da vida para os mais jovens”, destacou.

Mauro ressalta que as vagas que o projeto possibilitará abrir não irão interferir e tomar as oportunidades de emprego de pessoas mais novas. O aposentado só recebe o benefício nos casos de ampliação do número de funcionários das empresas. O Sistema Nacional de Emprego (Sine) também criará um cadastro exclusivo de aposentados.

“Isso significa que os empresários que tiverem esse aumento do número de empregados poderão acessar o Sine, que apresentará todos os profissionais aposentados à disposição, dentro da necessidade do perfil que o empresário necessita”, afirmou.

Trajetória

Nascido em Bauru (São Paulo), o senador foi para o Mato Grosso para ser trainee em uma fábrica de refrigerantes, aos 21 anos. Começando como vendedor, carregava muitas caixas de refrigerante nas costas até galgar funções superiores dentro dessa empresa. Ele chegou a ser um dos diretores e, após nove anos, teve oportunidade de montar a própria empresa.

A empresa de Mauro, que possui até hoje, começou como distribuidora de cervejas no estado do Mato Grosso. “Então venho sempre do mundo empresarial, trabalhando muito, me dedicando muito, me esforçando e sempre tive uma equipe ao meu lado muito competente, dedicada e comprometida com as metas da empresa”, destacou.

“Isso fez com que a gente evoluísse muito dentro do estado. Hoje eu gero mais de 1.500 empregos diretos dentro das empresas. Isso me traz uma alegria e um orgulho muito grande por todo esse esforço de trabalho. Em vários momentos sacrifiquei muito a minha família, mas vejo que valeu a pena, porque é um legado grande que deixo, não apenas para minha família, mas também para os funcionários”, disse, orgulhoso.

Saber ouvir, ter humildade e ter empatia foram as principais virtudes obtidas ao longo dos 44 anos de trabalho que Mauro diz ter aprendido para incorporar na administração pública. “Independentemente do poder que se exerça, seja na família, na comunidade, em algum clube ou onde quer que esteja, esse poder tem que ser exercido sempre em favor do próximo – e é isso que eu tenho feito na minha vida empresarial e na minha vida pública”, ponderou.

Quando o governador Mauro Mendes ganhou as eleições em 2018, Mauro foi convidado para ser secretário chefe da Casa Civil e já vinha conquistando, paralelamente, sucessão nas empresas que gerencia. Segundo ele, foi uma grande oportunidade poder ajudar o estado dentro da política local.

Nas eleições do ano passado, foi convidado para ser o 1º suplente do senador Wellington Fagundes e, juntamente com a 2ª suplente Rosana Martinelli, tiveram vitória relevante no estado do Mato Grosso, sendo o segundo senador mais votado proporcionalmente no país. O governador do estado foi reeleito como o terceiro proporcionalmente mais votado no Brasil.

“Assumi o Senado Federal em um momento ímpar, que é o debate da reforma tributária, tão importante para os estados, municípios e cidadãos brasileiros”, ressaltou o parlamentar.

Agronegócio forte no MT

De acordo com Mauro, o Mato Grosso preserva 62% do território do estado. Seguindo as orientações do Código Florestal brasileiro, um dos mais rígidos do mundo segundo ele, a unidade federativa se torna “um exemplo de sustentabilidade, de produção e de eficiência”, conforme defendeu.

“Este ano vamos produzir quase 100 milhões de toneladas de grãos. É um estado produtor, exportador e um exemplo para o mundo na segurança alimentar. […] E o Mato Grosso tem capacidade suficiente para dobrar sua produção sem derrubar uma árvore, trabalhando em eficiência e em áreas degradadas. Tenho orgulho de morar no MT e em ser mato-grossense”, finalizou.