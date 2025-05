Senador Cleitinho se desculpa por tietar Virginia em CPI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) pediu desculpas por ter interrompido a CPI das Bets para gravar um vídeo com a influenciadora digital Virginia Fonseca.



O QUE ACONTECEU



Cleitinho se desculpou durante sessão no Senado nesta terça-feira (20). “Minha filha me pediu para mandar um vídeo para ela e eu me levantei aqui. Não era o local, não era o momento. Então venho como homem público, como pai, como político, pedir desculpas a todos vocês que estão presente e à população brasileira”, disse.



“Depois que eu agi com a razão, vi que não tomei uma atitude correta”, afirmou Cleitinho. O senador, porém, disse que não tira “uma vírgula” do que falou durante o depoimento de Virginia na CPI.



Cleitinho elogiou a influenciadora durante sessão na comissão. Na ocasião, ele disse que Virginia é “uma fonte de receitas e empregos”, contou que tomou o “pré-treino” divulgado nas redes sociais dela e pediu que ela gravasse um vídeo para sua esposa e filha.



Virginia prestou depoimento na CPI na semana passada. Ela tem contrato para publicidades de casas de aposta. Segundo uma reportagem da revista Piauí, a influenciadora assinou a chamada “cláusula da desgraça”, que estabelece um bônus aos criadores de conteúdo sobre o valor perdido pelos usuários nas bets. Ou seja, quanto mais os jogadores perdem dinheiro, mais o influenciador ganha.