Senado lança Rede Equidade nesta sexta-feira

A Diretoria-Geral do Senado irá lançar, nesta sexta-feira (11), às 10h, a Rede Equidade, um grupo formado por 10 instituições públicas federais unidas com o objetivo de implementar ações conjuntas relacionadas às temáticas da inclusão e diversidade, além de gênero e raça. O evento acontecerá às 10h e pode ser acompanhado no YouTube da TV Senado.

Além do Senado, participam da rede órgãos como Câmara dos Deputados, Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal de Contas da União (TCU), Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, Conselho Nacional do Ministério Público, Ministério de Minas e Energia e Ministério Público do Trabalho.

Ao Senado caberá a missão de ser a primeira instituição a coordenar o grupo, tarefa que funcionará em caráter rotativo entre as entidades que assinarem o termo de adesão. Representando a Casa, a primeira coordenadora da Rede será a servidora Stella Maria Vaz, que também é integrante do Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça do Senado.

Para as instituições que tenham interesse em aderir ao movimento, uma boa notícia: a expectativa é ampliar o alcance da Rede, com a possibilidade da criação da Rede Nacional de Equidade, na qual haverá o estímulo para adesão de outros participantes no âmbito do serviço público, federal, estadual ou municipal. Além disso, também poderão participar da iniciativa, como convidados(as) e colaboradores(as), entidades da sociedade civil, especialistas e técnicos.

Como surgiu a ideia? A ideia teve início em março do ano passado, quando o Senado, por meio da Diretoria-Geral e do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça, lançou a proposta de criar uma Rede Equidade. A possibilidade foi bem recebida e deu origem a formação de um pequeno grupo de representantes para a elaboração conjunta do Acordo de Cooperação Técnica para viabilização da parceria. Após diversos encontros e do cumprimento das etapas exigidas, o acordo foi assinado e publicado.