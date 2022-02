Senado inaugura nesta terça (15) memorial em homenagem às vítimas da Covid-19

A inauguração vai contar com a participação do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e da cúpula da CPI da Covid

O Senado vai inaugurar na tarde desta terça-feira (15h) um memorial permanente para homenagear as vítimas da pandemia da Covid-19. Ao contrário do previsto inicialmente, o memorial vai ser instalado na parte interna do Senado, em um auditório, e não nos espelhos d’água em frente ao Congresso Nacional.

A inauguração vai contar com a participação do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e da cúpula da CPI da Covid, que atuou entre abril e outubro do ano passado investigando crimes e omissões durante o enfrentamento da pandemia.

Estarão presentes o presidente da comissão Omar Aziz (PSD-AM), o vice-presidente Randolfe Rodrigo (Rede-AP) e o relator Renan Calheiros (MDB-AL). Também estará presente um representante da associação de vítimas da pandemia.

A criação de um memorial em homenagem aos mortos em decorrência da pandemia foi sugerida pelos membros da CPI da Covid, que aprovaram um requerimento prevendo a sua instalação.

O plenário do Senado depois aprovou um projeto de resolução autorizando a instalação do memorial. O projeto inicial elaborado a pedido dos membros da CPI da Covid previa a construção do memorial em um ponto visível para o público, em frente ao Congresso Nacional. O senador Randolfe Rodrigues chegou a divulgar um vídeo do monumento, que contaria com 27 pedras colocadas no espelho d’água em homenagem às vítimas de cada unidade da federação.

O memorial que será inaugurado nesta terça-feira, no entanto, será na parte interna do Senado. A presidência da Casa informou que a mudança se deu por causa do “impacto arquitetônico” que haveria com a instalação no espelho d’água e eventuais conflitos com os órgãos de preservação do patrimônio, uma vez que o prédio do Congresso Nacional é tombado.

O memorial terá um tablado de 15 metros de comprimento, onde haverá 27 prismas de mármore iluminados internamente, que vão simbolizar grandes velas em homenagem às vítimas da pandemia em cada unidade da federação.

O projeto dos arquitetos Vanessa Novais Bhering e André Luiz de Souza Castro ficará instalado no foyer do auditório Petrônio Portela e será aberto para visitação.

“Nesta terça-feira vamos inaugurar o Memorial às vítimas da Covid. Além de homenagem, é reparação para a posterioridade. Solidariedade às famílias da lembrança que dói para sempre. Principalmente, é a renovação do compromisso da CPI com o Brasil: há culpados; quem fez isso vai pagar”, escreveu nas redes sociais o senador Renan Calheiros.

O Brasil chegou neste domingo à marca de 638.449 mortos em decorrência da Covid-19 e 27.483.031 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

O relatório final da CPI da Covid recomendou o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro (PL), outras 77 pessoas e duas empresas. Entre as propostas de indiciamento, figuram ministros de Estado, filhos do chefe do Executivo, parlamentares, lobistas, médicos, entre outros.

Um dia antes da inauguração do memorial, nesta segunda-feira (14), foi realizada no Senado uma audiência pública para discutir a obrigatoriedade do chamado passaporte vacinal. O evento foi presidido pelo senador Eduardo Girão (Podemos-CE), que integrou a tropa de choque governista durante a CPI da Covid. Foram convidados políticos, acadêmicos e médicos que defendem teses consideradas negacionistas.

Curiosamente, um dos convidados é o virologista Paolo Zanotto, cujo indiciamento foi recomendado pelo relatório final da CPI da Covid.