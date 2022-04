Senado aprova indicações para Aneel e dá aval para indicado do governo à ANTT

Senado deu aval às cinco indicações do presidente Jair Bolsonaro para a cúpula do órgão – os outros foram aprovados ontem

O Senado aprovou nesta quinta-feira, 7, a indicação de Agnes Maria da Costa para a direção da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Com isso, o Senado deu aval às cinco indicações do presidente Jair Bolsonaro para a cúpula do órgão – os outros foram aprovados ontem.

O pacote foi pautado após uma negociação do Palácio do Planalto para dividir os cargos com integrantes do Centrão e aliados do governo no Senado, onde o Executivo enfrenta dificuldades na articulação política. De um lado, o governo tenta ampliar apoio em ano eleitoral e, de outro, resolver o desfalque em agências reguladoras.

O Senado também aprovou nesta quinta a recondução de Symone Araujo para a Diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a indicação de Ricardo de Andrade para a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e os nomes de Alexandre Fioranelli e Jorge Antônio Aquino Lopes para a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Outra indicação que recebeu o aval do Senado foi a do analista Luciano Lourenço da Silva para compor a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Conforme o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, revelou, a indicação partiu do Ministério da Infraestrutura e foi avalizada por um acordo do governo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Estadão Conteúdo