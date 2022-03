Sem Arthur do Val, Podemos deve apoiar Rodrigo Garcia para governo de São Paulo

Uma possibilidade menor é a de lançar um nome apenas para oferecer um palanque no estado para o ex-juiz Sergio Moro

Fábio Zanini

Com a candidatura de Arthur do Val a governador de SP inviabilizada em razão dos seus áudios de teor sexista, a aposta é que o Podemos vai embarcar de vez na campanha de Rodrigo Garcia (PSDB), que já tinha apoio de parte considerável do partido.

Uma possibilidade menor é a de lançar um nome apenas para oferecer um palanque no estado para o ex-juiz Sergio Moro, candidato a presidente. Mas essa hipótese hoje é tida como bastante remota.