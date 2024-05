Sede do PSB em São Paulo, presidido por Tabata, é invadida e documentos são revirados

A sede do diretório municipal do PSB em São Paulo, localizada na avenida Indianópolis, zona sul da capital, foi alvo de invasão na manhã de segunda-feira, 29. Os invasores arrombaram a porta da tesouraria da legenda e reviraram documentos no escritório da legenda. A notificação de ocorrência (conhecido como B.O.P.M) feita por policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar que estiveram no local aponta para possível crime de furto.

As imagens enviadas ao Estadão mostram papéis espalhados por toda a parte, nas mesa se chão, gavetas abertas e a porta destruída. De acordo com a notificação de ocorrência, a PM recebeu um chamado às 8h54 de suposto furto, feito após uma funcionária encontrar documentos revirados e uma porta interna arrombada. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, apenas a porta da tesouraria do partido estava danificada, mas a entrada do diretório e também a do prédio onde ele está localizado estavam intactas.

O PSB pretende concorrer na disputa pela Prefeitura de São Paulo e tem como pré-candidata a deputada federal Tabata Amaral. Presidente da sigla na capital, a deputada ainda não se manifestou sobre o incidente.

Estadão Conteúdo