‘Se Deus quiser, no futuro voltaremos’, discursa Bolsonaro para multidão em Fortaleza

São Paulo, 29 – O ex-presidente Jair Bolsonaro foi recebido com festa por apoiadores em Fortaleza. Na capital cearense, o político que está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fez discurso num ato político prometendo voltar “se Deus quiser”.

No evento acompanhado por uma multidão, Bolsonaro citou o nome do deputado André Fernandes (PL-CE) que pretende disputar a prefeitura da capital do Ceará e o deputado estadual Carmelo Neto. “Os dois jovens, o Carmelo e o nosso André que representam a todos nós aqui em Fortaleza. A todos vocês, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado meu deus pela segunda vida e pela missão de estar a frente do Executivo por quatro anos. Se Deus quiser, essa for a vontade dele, no futuro nós voltaremos”, discursou Bolsonaro.

Sempre cercado por apoiadores, o ex-presidente visitou um shopping onde parou para comer uma pizza na praça de alimentação e ouviu gritos de “mito, mito!”.

Estadão Conteúdo