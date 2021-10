Se acontecer filiação de Bolsonaro, PP receberá com tranquilidade, diz Lira

“Teremos que conviver com isso tranquilamente”, afirmou o presidente da Câmara

Grande aliado do presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), acredita que, caso o chefe do Executivo escolha o PP para concorrer às eleições de 2022, a sigla o receberá de forma tranquila.

“Se acontecer a filiação do presidente, estarei obedecendo determinação partidária sem nenhum tipo de problema, separando que há um presidente da República e um presidente da Câmara”, afirmou Lira, em entrevista à Globo News no período da manhã desta sexta. “Teremos que conviver com isso tranquilamente.”

Lira conta que a escolha de filiar Bolsonaro foi capitaneada pelo presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), que ouviu todos os diretórios do partido. Em sua avaliação, “as acomodações têm que se dar na esfera partidária”.

Estadão Conteúdo