Saúde dá espaço a defensores da cloroquina em audiência pública

Foram ouvidos nesta terça-feira (28) especialistas, profissionais de saúde, pacientes e políticos a favor e contra medicamentos como a hidroxicloroquina e a ivermectina para tratamento contra a Covid-19

RAQUEL LOPES

Apesar de a Conitec (Comissão de Incorporação de Tecnologias ao Sistema Único de Saúde) rejeitar o uso do “kit Covid” para pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid o Ministério da Saúde tem prolongado o debate e deu espaço para defensores de medicamentos sem eficácia em audiência pública.

Foram ouvidos nesta terça-feira (28) especialistas, profissionais de saúde, pacientes e políticos a favor e contra medicamentos como a hidroxicloroquina e a ivermectina para tratamento contra a Covid-19.

A Conitec tomou a decisão de rejeitar o “kit Covid” por sete votos a seis. O texto pode ser acatado ou não pelo Ministério da Saúde. A primeira decisão sobre o tema é do secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Helio Angotti. Se houver contestação, caberá ao ministro Marcelo Queiroga definir a posição do ministério.

Segundo Angotti, o pedido para a realização da audiência pública partiu do ministro da Saúde. A ideia é colher mais elementos antes da tomada de decisão.

Ele defendeu a medicina baseada em evidências e que valoriza a experiência do profissional. “Todas as colaborações são vozes da sociedade que se manifestam e deveriam ser escutadas. Gostaria de escutar muito mais pessoas, mas há limitações logísticas claras”, ressaltou Angotti.

Os médicos Carlos Carvalho e Maicon Falavigna, que foram responsáveis pela parecer contra o uso de remédios como cloroquina para uso ambulatorial de pacientes leves, explicaram a metodologia usada na realização do documento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Falavigna esclareceu que durante epidemias, quando não há tratamentos clínicos efetivamente consolidados, há tendência ao uso de medicamentos baseado em resultados de estudos pré-clínicos, ou tendo por base estudos observacionais com limitações importantes.

“Apenas os anticorpos monoclonais se mostraram efetivos no tratamento contra a Covid, contudo não estão disponíveis no SUS”, explicou.

No entanto, outros profissionais negacionistas contestaram o estudo. Entre eles, o epidemiologista e professor do Departamento de Saúde Comunitária da Universidade do Estado do Pará, Regis Bruni Andriolo.

O profissional chegou a treinar a secretária da Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, para falar a favor do tratamento precoce na CPI da Covid. No vídeo que a Folha teve acesso, participava também Angotti.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Os estudos atuais, que são os melhores, ainda têm problemas. Todos eles desfavorecem a hidroxicloroquina”, disse.

Francisco Eduardo Cardoso Alves, médico infectologista da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, disse que foi convidado por Angotti para falar. Ele defendeu o tratamento precoce.

‘Só no mundo de Nárnia a gente pode acreditar que não existe tratamento para Covid. A gente pode discutir os graus de evidência e eficácia das diversas intervenções propostas até o momento, seja terapêutica como profilática. Dizer que algo é ineficaz é cientificamente inviável, principalmente quando se fala de uma droga como a hidroxicloroquina”, disse.

Como revelou o jornal Folha de S.Paulo, um grupo pró-cloroquina, que inclui Angotti, tentou implodir a discussão da Conitec antes da votação final no início de dezembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar de não ter poder decisório, a posição da Conitec representa um golpe às bandeiras negacionistas de Bolsonaro.

Isso porque o próprio Queiroga acionou a comissão para discutir sobre as diretrizes de tratamento da Covid no SUS. A ideia, disse o ministro ao entrar no governo, era pacificar o tema.

Bolsonaro é defensor de medicamentos como a cloroquina e a ivermectina. Ele faz campanha contrária à vacinação, às máscaras e ao distanciamento social.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE