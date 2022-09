Rosa Weber é a 3ª mulher a assumir a presidência do STF

Com a posse, a partir de hoje, tanto o STF como o STJ (Superior Tribunal de Justiça) serão comandados por mulheres

Em 131 anos de Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber é a terceira mulher a presidir a Corte Suprema. Antes dela, as ministras Ellen Gracie, de 2006 a 2008, e Cármen Lúcia, de 2016 a 2018, ocuparam o cargo. Em comparação, foram 46 homens no período.

A posse da ministra como presidente será nesta segunda-feira, a partir das 17h, e tem duração prevista de 1h30, com participações presenciais e online. Bolsonaro não deve comparecer ao evento. Segundo a agenda oficial, ele tem a gravação de um podcast às 19h, em São Paulo.

Com a posse, a partir de hoje, o STF e o STJ (Superior Tribunal de Justiça) serão comandados por mulheres. No STJ, a ministra Maria Thereza Assis já tomou posse. Segundo o último relatório feito pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 2019, apenas 38,8% do corpo de magistrados era formado por mulheres.

Rosa Weber foi eleita no dia 10 de agosto para presidir a Corte no próximo biênio. Ela já era a mais cotada, já que a tradição é escolher o ministro mais antigo que ainda não tenha ocupado a função. Ela assume o lugar de Luiz Fux.