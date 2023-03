Rompido com Zanin, sogro prefere constitucionalista para o STF

O distanciamento é motivo de constrangimento para Zanin, hoje visto como favorito para a vaga que será aberta em maio com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski

O advogado Roberto Teixeira, amigo há décadas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sogro de Cristiano Zanin, tem defendido o nome do constitucionalista Pedro Serrano para o Supremo Tribunal Federal.

Teixeira e Zanin romperam relações no ano passado, ao desfazerem uma sociedade advocatícia. Valeria Teixeira acompanhou o marido no novo escritório que montaram e também se afastou do pai.

O distanciamento é motivo de constrangimento para Zanin, hoje visto como favorito para a vaga que será aberta em maio com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski.

Teixeira tem evitado dar declarações públicas sobre o caso, mas discretamente defende o nome de Serrano, respeitado professor de Direito e ex-advogado da Odebrecht. Ligado ao grupo Prerrogativas, Serrano atualmente trabalha no escritório de Walfrido Warde,

Uma das ocasiões em que Teixeira se manifestou sobre o tema ocorreu na semana passada, durante o lançamento de um livro que tem como um dos organizadores o próprio Lewandowski, em Brasília. O assunto foi tema de rodinhas de conversas entre os presentes ao evento.

Embora manifeste preferência por Serrano, Teixeira tem também feito elogios a outro dos candidatos à vaga, o advogado Manoel Carlos de Almeida.

