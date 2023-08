Rollemberg se reúne com a ABHIC para tratar sobre o futuro do hidrogênio verde no Brasil

O secretário demonstrou seu apoio quanto à abertura, regulação efomento do setor de combustíveis sustentáveis

Ontem (2), Rodrigo Rollemberg, ex-governador do Distrito Federal e hoje secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), reuniu-se com representantes da Associação Brasileira de Hidrogênio e Combustíveis Sustentáveis (ABHIC) para tratar sobre o futuro da regulação do hidrogênio verde no Brasil.

Durante o encontro, Rollemberg demonstrou seu apoio quanto à abertura, regulação e fomento do setor de combustíveis sustentáveis no Brasil.

Sérgio Augusto Costa, presidente da ABHIC, participou da reunião e destacou o comprometimento demonstrado pelo Secretário com o desenvolvimento nacional desse segmento. “Pudemos conhecer a agenda do governo com relação ao hidrogênio e demais combustíveis sustentáveis e ficamos muito esperançosos com o que nos foi apresentado”, destacou o executivo.

Rollemberg demonstrou a atenção que o MDIC destinará ao tema e explicou detalhes sobre o processo de regulação e fomento do hidrogênio verde no Brasil, além de convidar a ABHIC para participar ativamente das discussões e contribuir para o desenvolvimento desse mercado.

Segundo Costa, “os propósitos da ABHIC são contribuir para a regulação de forma a propiciar o desenvolvimento do mercado de hidrogênio e seus derivados (combustíveis sustentáveis) no Brasil, além de implementar e otimizar as condições de mercado e o desenvolvimento tecnológico no país, essenciais para a economia desse segmento”.

Ainda de acordo com o executivo, essa oportunidade serviu também para apresentar toda a expertise que a ABHIC possui com os exemplos de outros países, em especial da Alemanha. Além de seu presidente, a ABHIC esteve representada por Leandro Zannoni, diretor regulatório da associação. O encontro marcou a primeira de uma série de encontros da ABHIC com autoridades após seu lançamento, realizado nesta semana.

Reunião com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK)

Mais cedo, também nesta quarta-feira (2), a ABHIC se reuniu com a Associação Alemã de Hidrogênio e Células de Combustível (DWV), parceria da entidade, e com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK). Na ocasião, a associação apresentou aos representantes da Câmara o planejamento estratégico de atuação da ABHIC no Brasil e como a entidade pode contribuir para que o Brasil se torne um dos maiores exportadores de hidrogênio verde do mundo.

Sobre a ABHIC

A Associação Brasileira de Hidrogênio e Combustíveis Sustentáveis (ABHIC) é uma entidade nacional, sem fins lucrativos, que tem como missão implementar e otimizar as condições de mercado, tecnológicas e regulatórias necessárias para o desenvolvimento do hidrogênio e dos combustíveis sustentáveis no Brasil.

A ABHIC representa não somente as empresas de Hidrogênio Verde, mas também as organizações que atuam com Hidrogênio Cinza, Marrom e Azul, ou seja, as empresas que utilizam hidrogênio produzido a partir de combustíveis fósseis, mas que são comprometidas em realizar a transição energética para a economia sustentável por meio do Hidrogênio Verde. A entidade é parceira da Associação Alemã de Hidrogênio e Células de Combustível (DWV), a qual tem atuado por uma indústria sustentável de Hidrogênio desde 1996 na Alemanha, o maior mercado consumidor de Hidrogênio no mundo. Conheça mais detalhes sobre a ABHIC acessando o site, LinkedIn, Instagram e Facebook da associação.