Rodrigo Pacheco: talvez Senado faça sessão na 2ª-feira para votar Desenrola

O governo conta com a votação do projeto até o dia 3 de outubro, último dia de validade da medida provisória que trata do assunto

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta quarta-feira, 27, que a Casa deve analisar o projeto de lei do Desenrola na próxima segunda-feira, 2. O PL será votado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) amanhã, 28. Segundo Pacheco, o projeto não deve ser votado no plenário também nesta quinta porque já há a previsão de uma sessão temática de debates sobre a reforma tributária com prefeitos.

Marco temporal: STF faz intervalo e discutirá critérios para indenização O governo conta com a votação do projeto até o dia 3 de outubro, último dia de validade da medida provisória que trata do assunto O relator da proposta, o senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), se reuniu nesta quarta com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e fechou um acordo em torno do texto e do prazo de votação. Estadão Conteúdo