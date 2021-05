Rodrigo Maia diz que caráter de ACM Neto é menor que sua altura e o chama de malandro

O deputado se desentendeu com ACM Neto durante as eleições do Congresso, quando o presidente do DEM decidiu liberar os parlamentares

Camila Mattoso

Brasília, DF Ex-presidente da Câmara, o deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ) foi ao perfil do DEM nas redes sociais xingar o presidente do partido, ACM Neto. Maia deve pedir sua desfiliação da sigla nesta sexta-feira (14). O deputado se desentendeu com ACM Neto durante as eleições do Congresso, quando o presidente do DEM decidiu liberar os parlamentares da sigla para escolherem se apoiariam Baleia Rossi (MDB-SP), candidato de Maia, ou Arthur Lira (PP-AL), aliado de Bolsonaro. O deputado publicou mais de dez comentários em postagem do Instagram na qual ACM Neto critica João Doria por ter, segundo ele, pressionado Rodrigo Garcia a deixar o DEM e migrar para o PSDB. Maia chamou ACM Neto de "malandro baiano" e escreveu que "esse baixinho não tem caráter". Além disso, afirmou que o presidente do DEM será vice de Bolsonaro. ACM Neto disse ao jornal Folha de S.Paulo mais cedo que não preferia não tecer comentário sobre Maia tê-lo chamado de "oportunista". As informações são da FolhaPress