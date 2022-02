Rodrigo Garcia vai promover ampla reforma do secretariado ao assumir governo

Dia 2 de abril é o prazo limite da Justiça Eleitoral para desincompatibilização de ocupantes de cargos públicos

Pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes, o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) vai promover uma profunda reforma do secretariado ao assumir o governo em 2 de abril, quando o titular João Doria (PSDB) deve deixar o cargo para disputar a Presidência da República.

Pelo menos 12 dos 27 secretários da administração estadual também devem deixar seus postos, sendo que a maioria deles pretende disputar vagas no Legislativo. Dia 2 de abril é o prazo limite da Justiça Eleitoral para desincompatibilização de ocupantes de cargos públicos.

Entre os que já avisaram ao vice-governador que deixarão os cargos estão o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, que também é presidente do PSDB paulista. Um dos principais aliados de Doria, ele vai trabalhar nas campanhas presidencial e estadual dos tucanos.

O secretário da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), vai tentar uma vaga de senador em Goiás; Rossieli Soares (PSDB), da Educação, de deputado estadual, em São Paulo, e Sérgio Sá Leitão (Cultura), de deputado federal, também por São Paulo.

Em conversas reservadas, lideranças do PSDB esperam manter essas vagas com representantes do partido. No caso da Fazenda, a tendência é que Garcia escolha um economista renomado. Outro que deve deixar o Palácio dos Bandeirantes é o secretário de Projetos e Ações Estratégicas, deputado federal Rodrigo Maia (sem partido), que vai tentar se reeleger no Rio de Janeiro.

Já o secretário da Casa Civil, Cauê Macris (PSDB), que é deputado estadual, desistiu da reeleição e seguirá na pasta na gestão Garcia.

A avaliação no governo paulista é que a lista de secretários demissionários pode ser ainda maior. No caso de pastas controladas por partidos aliados, como Agricultura (MDB) e Esporte (Republicanos), os substitutos devem ser indicados pelas legendas. O União Brasil, que anunciou apoio a Garcia, deve ganhar espaço na administração.

Garcia também precisa escolher um nome para substituí-lo na poderosa Secretaria de Governo.

Saiba quem deve deixar o governo em abril: