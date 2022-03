Rodrigo Garcia se reúne com dirigentes da União Brasil e avalia deixar o PSDB

Caso o governador tucano decida cumprir o mandato até o final de 2022, Garcia deve sair do PSDB

O vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) se reúne na manhã desta quinta-feira (31) com dirigentes da União Brasil em São Paulo para discutir que movimentos fazer após a decisão de João Doria (PSDB) de não concorrer à Presidência.

Garcia, que se filiou ao PSDB em maio do ano passado, estuda retornar à União Brasil. O vice-governador construiu sua trajetória política no DEM, que se juntou ao PSL para fundar o União.

A decisão depende também da definição de Doria em relação ao seu futuro político. Caso o governador tucano decida cumprir o mandato até o final de 2022, Garcia deve sair do PSDB. Caso Doria renuncie, Garcia pretende continuar no PSDB.

A ideia de se filiar ao PSDB fez parte de estratégia política de Garcia para barrar a candidatura de Geraldo Alckmin (agora no PSB) ao governo de São Paulo pela sigla tucana. Mesmo depois da troca, Garcia manteve suas principais relações com a ala da União Brasil oriunda do DEM.