Rodrigo antecipa tom de campanha em 1ª agenda como governador de SP

Rodrigo evitou comentar o recuo de Doria, que ameaçou não deixar o cargo a ele. “Muita especulação e pouca realidade”, disse

Carolina Linhares

O novo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), afirmou nesta sexta-feira (1°) que ideologia não resolve problemas reais. O recado contra a polarização, dado em seu primeiro compromisso no novo cargo, antecipa o tom de sua campanha eleitoral.

Ao visitar o restaurante popular Bom Prato de Paraisópolis, Rodrigo também evitou comentar o recuo de João Doria (PSDB), que ameaçou não deixar o cargo a ele. “Muita especulação e pouca realidade”, disse. Numa mesa de plástico, ele assinou o livro de posse dentro do restaurante, onde tomou café da manhã. O tucano assumiu o Governo de São Paulo após a renúncia de Doria na quinta-feira (31).

A passagem de bastão se deu em meio a uma crise, já que Doria chegou a comunicar a aliados sua intenção de não renunciar e de desistir da sua candidatura ao Planalto, o que prejudicaria os planos eleitorais de Rodrigo. O agora governador quer disputar a reeleição neste ano.

A posse no Bom Prato e não em uma solenidade na Assembleia Legislativa, como é o costume e como fez Márcio França (PSB) em 2018, já serve para marcar a diferença entre os estilos de Rodrigo e Doria, que é mais adepto aos holofotes e às formalidades.

Uma preocupação da campanha de Rodrigo é se descolar de Doria, que tem 30% de rejeição segundo Datafolha da semana passada. Apesar de dizer a jornalistas que só falaria de política e eleição no segundo semestre, Rodrigo adotou tom de campanha ao se colocar como uma alternativa à polarização.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, o governador vai apostar no discurso de terceira via para enfrentar Fernando Haddad (PT), candidato de Lula (PT), e Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato de Jair Bolsonaro (PL). “O Brasil vive hoje uma guerra de narrativas, uma briga ideológica, e isso não resolve o problema das pessoas”, disse.

“Eu não entrei na política para mudar a ideologia de ninguém, entrei na política para mudar a vida das pessoas. Não entrei na política para tentar convencer alguém de que o que eu penso é correto. Como gestor público, tenho que governar para todos, […] de direita, de esquerda ou de centro.”



Rodrigo decidiu iniciar seus compromissos nesta unidade do Bom Prato porque foi responsável pela sua inauguração há 10 anos, quando era secretário do governo Geraldo Alckmin (PSB), hoje afastado de Doria e do governador.

O governador sentou-se ao lado do presidente da Assembleia de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB), e do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB). Também estava acompanhado da secretária de Desenvolvimento Social, Celia Parnes.

Rodrigo tem o MDB e a União Brasil como principais partidos da sua aliança. O MDB deve indicar seu candidato a vice, enquanto a vaga para concorrer ao Senado é do apresentador José Luiz Datena (União).

O governador não respondeu quais nomes considera para as vagas deixadas no secretariado por aqueles que saíram do governo para concorrer.

Desconhecido da população, Rodrigo gastou tempo ouvindo demandas das pessoas no restaurante -boa parte dos pedidos e da atenção, no entanto, foram direcionados ao prefeito.