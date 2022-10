Roberto Jefferson chega em presídio

A nova prisão ocorreu após Jefferson descumprir diversas medidas, como receber visitas, utilizar redes sociais e continuar atacando o STF

O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) chegou ao presídio de Benfica, no Rio de Janeiro, no início da madrugada desta segunda-feira (24), após oito horas resistindo a prisão.

O ex-parlamentar foi preso no início da noite de ontem, após atirar e jogar granadas contra agentes da Polícia Federal, em Levy Gasparian (RJ). Dois policiais chegaram a se ferir, sendo levados ao hospital e logo depois liberados.

De Levy Gasparian, Jefferson foi levado para a Superintendência da Polícia Federal na capital e só depois levado para Benfica.

O ex-deputado cumpria prisão domiciliar no interior, após ser preso ano passado no âmbito do inquérito que investiga “organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político com a nítida finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito”.

A nova prisão ocorreu após Jefferson descumprir diversas medidas, como receber visitas, utilizar redes sociais e continuar atacando o Supremo Tribunal Federal (STF) e seus ministros.