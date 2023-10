Relato de Cid mostra envolvimento de Braga Netto e Bolsonaro na tentativa de golpe

Em seu relato, Cid disse que Braga Netto costumava atualizar Bolsonaro sobre o andamento das manifestações golpistas

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, e em seu depoimento, teria dito que o general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022, atuou como elo entre o então presidente e integrantes dos acampamentos montados em frente aos quartéis do Exército, com manifestantes que pediam a intervenção militar após a vitória de Lula.

A informação foi dada pelo jornal O Globo. Braga Netto chegou a ser procurado, e disse, por meio de sua assessoria, desconhecer o teor da delação, preferindo não se manifestar sobre o assunto.

Em seu relato, Cid disse que Braga Netto costumava atualizar Bolsonaro sobre o andamento das manifestações golpistas. Na época, fotos de pessoas que estavam acampadas em frente ao QG de Brasília frequentando a casa onde o comitê de campanha de Bolsonaro se encontrava chegaram a ser divulgadas.

Os investigadores estão mapeando as reuniões realizadas entre o ex-presidente, Braga Netto e integrantes das Forças Armadas, para então comprovar a veracidade do depoimento de Cid.