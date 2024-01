Recusado pelo PRD, Kelmon diz que ‘partido não faltará’

“O que eu confirmo é que sou pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Partido não faltará”, disse

São Paulo, 31 – Padre Kelmon, que foi candidato a presidente em 2022 pelo PTB, lançou-se ontem candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRD (Partido da Renovação Democrática, fruto da fusão do PTB com o Patriota). Kelmon, que se apresenta como sacerdote ortodoxo, disse que o pastor Manoel Lopes Ferreira Junior (PRD) seria seu vice. Faltou combinar com o partido: o presidente do PRD, Ovasco Resende, disse que assunto não foi debatido e que Kelmon não tem apoio da legenda.

O PRD vinha flertando com o deputado Ricardo Salles (PL), que também almejava a candidatura. A negociação não avançou e Salles desistiu do pleito pela segunda vez – a primeira foi em junho do ano passado, quando desagradou ao PL ao “queimar a largada” e anunciar a candidatura sem autorização da sigla, que já negociava apoio à reeleição de Ricardo Nunes (MDB).

Desautorizado pelo PRD, Kelmon afirmou que vai procurar “outra casa”. “O que eu confirmo é que sou pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Partido não faltará”, disse.

