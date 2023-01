Receita terá recorde de mulheres em cargos de superintendência

30% serão exercidas por mulheres, mais do que os 20% que representam a parcela feminina na carreira de auditor fiscal como um todo

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, nomeia nesta terça-feira (31) cinco novos superintendentes nos estados.

Pela primeira vez, três superintendências serão chefiadas por mulheres ao mesmo tempo — antes, só duas haviam comandado estas estruturas, e em momentos diferentes.

No total, há dez superintendências regionais na estrutura da Receita. Ou seja, 30% serão exercidas por mulheres, mais do que os 20% que representam a parcela feminina na carreira de auditor fiscal como um todo

Serão nomeadas na terça Maria Helena Pampolha para a 2ª Região, que alcança seis estados do Norte, e Maria Cecília Meng para a unidade em São Paulo, unidade responsável por 50% da arrecadação do país. Elas vão se somar a Cláudia Regina Leão do Nascimento Thomaz, chefe da 9ª Região, que engloba Paraná e Santa Catarina.

Barreirinhas escolheu mulheres para outros cargos importantes no seu gabinete. Adriana Gomes Rêgo é a secretária-adjunta, Mirian Takada é chefe de gabinete, Cláudia Lúcia Pimentel Martins da Silva é subsecretária da Sutri (Tributação e Contencioso) e Andrea Costa Chaves, subsecretária da Sufis (Fiscalização).

Também será publicada no Diário Oficial da União desta terça a nomeação de Ricardo Antônio Carvalho Barbosa para a 3ª Região (CE, MA e PI), Michel Lopes Teodoro para a 6ª Região (MG) e Claudinei Cubeiro dos Santos para a 7ª Região (ES e RJ).

Nos últimos dias, surgiram informações de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou a troca das superintendências para afastar bolsonaristas do comando destes órgãos. A interlocutores, Barreirinhas tem tido que sequer conheceu Lula e que as trocas são técnicas, por motivos de eficiência.

Meng, por exemplo, está na Receita desde 1995 e já exerceu cargos relevantes, como o comando da Delegacia Especial de Maiores Contribuintes. Já Teodoro fez parte da força tarefa que investigou o ex-garçom Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como Faraó dos Bitcoins.