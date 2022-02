Randolfe tenta reaproximar Lula de Marina

O petista e Marina se afastaram depois que ela pediu demissão do Ministério do Meio Ambiente, no segundo governo Lula

Mônica Bergamo

São Paulo, SP Uma das prioridades do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que entrou na coordenação da pré-campanha de Lula, é reaproximar o ex-presidente de Marina Silva (Rede-AC). Ele pretende mediar uma conversa entre os dois nas próximas semanas. O petista e Marina se afastaram depois que ela pediu demissão do Ministério do Meio Ambiente, no segundo governo Lula, e passou a fazer oposição ao governo. A ambientalista chegou a ser duas vezes candidata à Presidência da República contra Dilma Rousseff. A Rede deve formar uma federação com o PSOL, e se juntar em uma coligação de apoio a Lula já no primeiro turno. Marina, no entanto, tem deixado claro que não pretende apoiar Lula já na primeira rodada das eleições. Mesmo assim, Randolfe acha importante que ela e o ex-presidente dialoguem. “A aproximação de Marina é um sonho acalentado por mim, pelo [ex-senador] Cristovam Buarque, pelo [ex-deputado federal] Maurício Rands, pelo [ambientalista] Pedro Ivo, pela [empresária] Rosângela Lyra, por todos”, diz Randolfe, citando os coordenadores do movimento “Lula no Primeiro Turno”.