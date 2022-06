Randolfe pede que MPF apure ameaças de morte após reportagem sobre fake news bolsonaristas

Na representação, Randolfe destaca que a censura restringe o acesso a conhecimento e dá espaço ao autoritarismo

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) ingressou, na quinta-feira (9), uma representação no MPF (Ministério Público Federal) solicitando investigações sobre as ameaças de morte e o vazamento de dados pessoais de um repórter e uma editora do site Congresso em Foco após a publicação de uma reportagem sobre um fórum virtual que produz fake news em favor do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O fórum reúne internautas que se comunicam sem identificação e divulgam, entre outros conteúdos, ataques a movimentos sociais, teorias de conspiração e mensagens racistas, conforme revelou a reportagem. Além das ameaças, o grupo chegou a derrubar o site Congresso em Foco.

Na representação, Randolfe destaca que a censura restringe o acesso a conhecimento e dá espaço ao autoritarismo. O parlamentar solicita que a apuração do MPF identifique todos os fatos relacionados ao caso e suas relações com movimentos antidemocráticos que emergiram no país, sobretudo a partir de 2019.

“Este caso não revela apenas a política de violência e negacionismo instalada no Brasil, mas também como grupos se organizam para tentar manipular o brasileiro e promover ideais contra a democracia. Não podemos admitir nenhuma forma de censura. A apuração do MPF deve ser rápida e eficiente para que os culpados sejam punidos e suas ligações com redes criminosas sejam esclarecidas”, pontuou.