Randolfe pede proteção para motoboy que sacou milhões para VTCLog

Após reportagem do Jornal de Brasília, o vice-presidente pediu a convocação do funcionário, que deve depor na próxima quinta-feira (02)

O vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), pediu, nesta quinta-feira (26), proteção de garantia de vida à Polícia Federal para o motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva.

O nome de Ivanildo apareceu diversas vezes no Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) como sacador de quantias consideradas atípicas das contas da empresa VTC Log desde 2018. Após reportagem do Jornal de Brasília, o vice-presidente pediu a convocação do funcionário, que deve depor na próxima terça-feira (31).

Segundo a comissão, Ivanildo pode ter sido utilizado pela empresa e, por ser uma pessoa que transita em toda a cidade, poderia correr risco. A comissão ainda não recebeu resposta sobre o solicitado.

Justiça

No dia seguinte a publicação da reportagem, a VTC Log, empresa investigada pela CPI, pediu para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) retirasse do ar o material. A tutela antecipada foi concedida pelo juiz de direito substituto Jaylton Jackson de Freitas Lopes Júnior. Segundo a empresa, ela foi vítima de violação de sigilo financeiro e bancário.

Em resposta, a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) repudiou a decisão e a classificou como censura. “Mais uma vez, uma decisão judicial afronta a Constituição Federal, que, de forma incisiva, em seu artigo V, inciso IX, afirma: ‘É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença’”, ressaltou o órgão.