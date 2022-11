Randolfe pede afastamento de Augusto Nardes do TCU e convocação no Senado

O afastamento de Augusto Nardes foi solicitado após um áudio do magistrado com supostas afirmações golpistas ter vazado

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) apresentou nesta segunda, 21, duas medidas contra o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU), que teve áudio vazado com teor considerado golpista. À Corte, o parlamentar solicitou o afastamento do magistrado; ao Senado, pediu a convocação para que Nardes explique o conteúdo de suas falas em depoimento às comissões de Direitos Humanos e de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.

Em áudio vazado, o ministro, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, disse ver um “movimento forte nas casernas” rumo a um “desenlace bastante forte na nação”. A fala, revelada pela Folha de S.Paulo, sugere uma suposta articulação de golpe militar para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

“() solicita-se que a eminente Corte de Contas se atente a cobrar informações junto ao Sr. Augusto Nardes, para que preste depoimento sobre todas as informações que detém, bem como determine a aposentadoria compulsória do magistrado ou a sua disponibilidade, considerando a violação disciplinar”, destaca o documento de Randolfe.

Em nota, o TCU informou que Nardes “lamenta profundamente a interpretação que foi dada sobre um áudio despretensioso gravado apressadamente e dirigido a um grupo de amigos. Para que não pairem dúvidas, esclarece que repudia peremptoriamente manifestações de natureza antidemocrática e golpistas, e reitera sua defesa da legalidade e das Instituições republicanas”.



‘Estadão Conteúdo’