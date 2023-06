Quem é Zanin, indicado por Lula ao STF

Para que assuma o cargo de ministro do STF, Zanin terá que ter o aval da maioria dos senadores, ou seja, pelo menos 41 votos favoráveis

Cristiano Zanin Martins é advogado, tem 47 anos e ganhou notoriedade após defender Lula nos processos relacionados à Operação Lava Jato. Por isso, foi a escolha do atual presidente para ocupar a 11ª cadeira do Supremo Tribunal Federal (STF). Apesar de a escolha já ter sido publicada no Diário Oficial da União (DOU), seu nome ainda passará por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

O advogado chega para ocupar a vaga deixada em abril pelo ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou. Apesar de nunca ter escondido sua preferência por Zanin, a escolha de Lula para o STF demorou a ter o martelo batido.

“Todo mundo esperava, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas, simplesmente, porque Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte”, disse Lula, em coletiva.

Para que assuma o cargo de ministro do STF, Zanin terá que ter o aval da maioria dos senadores, ou seja, pelo menos 41 votos favoráveis.

Se aprovado, ele será o terceiro ministro escolhido por Lula na atual composição da Corte. Cármen Lúcia foi indicada e empossada em 2006, em seu primeiro mandato, enquanto Dias Toffoli chegou em 2009, em sua segunda gestão. Lewandowski, que se aposentou, também tinha sido escolhido pelo petista em 2006.

Zanin é casado com Valeska Zanin Martins, afilhada de Lula e filha do se um amigo antigo do presidente. Nasceu no interior de São Paulo, onde fez escola particular e depois cursou direito na PUC-SP.