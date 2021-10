Queiroga testa positivo para Covid-19 pela segunda vez

Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, comunicou, através das suas redes sociais que recebeu um novo resultado positivo para Covid-19, o exame foi realizado nesta quinta, 30. Desta forma, o ministro deverá permanecer na quarentena que já está fazendo nos Estados Unidos.

Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, comunicou, através das suas redes sociais, que recebeu um novo resultado positivo para Covid-19. O exame foi realizado nesta quinta-feira, 30. Desta forma, o ministro deverá permanecer na quarentena que já está fazendo nos Estados Unidos.

Queiroga contraiu o vírus durante uma viagem realizada com a comitiva do presidente Jair Bolsonaro. O presidente foi para Nova York, a fim de participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Na postagem, feita nesta sexta-feira, 1, Queiroga afirma estar “sem sintomas” e completa dizendo que está trabalhando a distância para acelerar a vacinação no Brasil.

“Infelizmente, o exame RT-PCR que fiz ontem continua positivo, o que me impede de retornar ao Brasil ainda hoje. Sigo trabalhando a distância p/ acelerar a imunização dos brasileiros. Agradeço a todos que estão torcendo por mim. Estou sem sintomas e logo logo estarei de volta”, afirma o ministro na publicação.

O diagnóstico, que se manteve neste segundo teste, foi dado no último dia 21. Na ocasião, Queiroga tinha acabado de participar de uma série de compromissos públicos com representantes brasileiros e de outros países no evento da ONU.