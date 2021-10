Após versão pirata e briga na justiça, livro da Fundação legião Urbana será lançado

Versão pirata, briga judicial e o lançamento do livro sobre a fundação Legião Urbana ganham os holofotes

Legião Urbana é uma das bandas brasileiras mais famosas de todos os tempos. Coleciona sucessos que independem do tempo ou de alguma avaliação por meio de veículos especializados em música da atualidade.



Muitas são as histórias que rodeiam a banda liderada por Renato Russo. Inclusive Legião Urbana já foi tema de filmes, série, livro, artigos científicos… desta vez o livro que será lançado conta a história de um personagem, talvez não muito conhecido do grande público, mas que possui histórias tão importantes quanto a própria banda.



“Música Urbana: o início de uma legião”, conta a história do músico Eduardo Paraná (Kadu Lambach), o guitarrista de quando foi criada a Legião Urbana. A história, que poucos conhecem, trará à tona a trajetória do Paraná, o apelido que Renato Russo deu ao músico paranaense, no fim da década de 70. O livro é de autoria do jornalista André Molina. Além de contar, sob a ótica do jovem adolescente, que se mudou para Brasília e fez parte de um dos momentos mais históricos da música brasileira, o livro traz documentos com textos inéditos de Renato Russo, que foram guardados há mais de 30 anos por Kadu Lambach, co-fundador da banda ao lado de Renato, Marcelo Bonfá como baterista, e Paulo Paulista nos teclados.



A produção e desenvolvimento da obra durou cerca de 13 meses até ficar pronta. O livro também marca a fase anterior ao primeiro álbum do Legião. Entre os materiais inéditos divulgados no livro, estão o primeiro texto de divulgação da banda, escrito por Renato Russo, no início da década de 80, e rascunhos do que seria a primeira faixa de estreia da Legião Urbana, que não chegou a ser concluída.



O livro passou por alguns percalços também, a obra chegou a ser lançada sem autorização do autor, de forma pirata, o que gerou uma disputa judicial por direitos. A obra, que será lançada na live-show transmitida diretamente do palco do Hard Rock Café em Curitiba, via YouTube, Facebook e Instagram @kadulambachoficial contará com a presença da irmã de Renato Russo, Carmen Mafredini.

Os fã e amantes desta banda que revolucionou o rock brasileiro logo poderão ter mais um pedaço da história e Renato Russo Serviço:

Lançamento do livro “Música Urbana: o início de uma legião. A origem com Eduardo Paraná (Kadu Lambach)”, do jornalista André Luiz Molina

Hard Rock Cafe Curitiba – Rua Buenos Aires, 50 – Batel

Dia 11 de outubro, às 19h30

Transmissão pelo Facebook, Instagram e YouTube: @kadulambachoficial

Live com sessão de autógrafos para os presentes na live em Curitiba

Compras pelo site: www.eduardoparana.com.br

É a história do rock brasileiro.