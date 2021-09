Queiroga desmente pedido de demissão do Ministério da Saúde

O ministro se reuniu no Palácio do Planalto com Bolsonaro durante a tarde, onde teria entregado a Bolsonaro material para a live semanal do presidente nas redes sociais

Marcelo Queiroga negou que pediu demissão do comando do Ministério da Saúde, na tarde desta quinta-feira (2). Em pronunciamento, o ministro desmentiu a notícia: “Eu não sei a quem interessa essa indústria de boatos de fake somente para desestabilizar, desestabilizar não, para tentar desestabilizar o Governo, inventando divisões do Ministério da Saúde. Eu nem pedi demissão, nem vou pedir demissão, estarei aqui no Ministério da Saúde até o dia que o Presidente da República entender que eu sou útil a nação brasileira. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”. Queiroga se reuniu no Palácio do Planalto com Bolsonaro durante a tarde, onde teria entregado a Bolsonaro material para a live semanal do presidente nas redes sociais. Bolsonaro tem pressionado o ministro para tornar o uso da máscara facultativo no país o quanto antes. Queiroga já declarou ser contra o uso obrigatório do item de proteção contra a covid-19.