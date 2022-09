PT vê erro de Lula ao ‘morder isca’ de Kelmon, mas descarta impacto eleitoral

Identificado por petistas como um enviado especial de Bolsonaro para ser uma linha auxiliar no debate, Kelmon chamou Lula de “descondenado”

Lideranças do Partido dos Trabalhadores que acompanham o debate entre presidenciáveis promovido pela Rede Globo nesta noite avaliam que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva errou ao “morder a isca”, nas palavras de uma fonte, do adversário Padre Kelmon (PTB) e partir para troca de ofensas. Para aliados do petista, contudo, a confusão instalada tem potencial baixo de mexer com os ponteiros das pesquisas de intenção de voto.

Identificado por petistas como um enviado especial de Bolsonaro para ser uma linha auxiliar no debate, Kelmon chamou Lula de “descondenado” e tentou interromper o ex-presidente por várias vezes. Lula chamou Kelmon de “candidato laranja” e disse que ele tem “comportamento de um fariseu”. O apresentador William Bonner precisou parar o cronômetro para reorganizar o debate e chegou a dizer que o Padre não compreendeu as regras do programa.

“Esse padre é um zé-ninguém. Não muda em nada”, afirmou ao Broadcast Político um petista que minimiza o impacto do envolvimento de Lula no embate direto com Kelmon, embora acredite que o ex-presidente cometeu um erro.

