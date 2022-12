PT se divide em votação para salvar orçamento secreto

As rugas durante a sessão de votação para salva o Orçamento Secreto desagradaram Paulo Rocha e ainda sobrou para Renan Calheiros

A votação da resolução para salvar o orçamento secreto, nesta sexta (16), rachou o PT. Líder no Senado, Paulo Rocha (PT-PA) se absteve, embora tenha acompanhado a sessão.

LAVAÇÃO. Após Renan Calheiros (MDB-AL) chamar o PT de “incoerente”, Reginaldo Lopes (PT-MG) devolveu na mesma moeda. “Acho estranho que o senador Renan venha dar lição ao meu partido, sendo que o partido dele encaminhou ‘sim’ em todas as votações. Espero que o Parlamento não traga para esta Casa as brigas de Alagoas”, disse, em referência à rusga de Renan com Arthur Lira (PP-AL)

PL tenta novo recurso para recuperar dinheiro bloqueado por Moraes

O PL, de Valdemar Costa Neto, tenta mais um recurso no TSE para desbloquear as contas do partido, após seu pedido de reconsideração ter sido rejeitado pelo ministro Alexandre de Moraes na quinta (15). A sigla ingressou com mandado de segurança na Corte eleitoral nesta sexta.

Estadão Conteúdo