PT aciona TSE contra fake news que liga Lula a ‘satanismo’

O vídeo questionado mostra figuras encapuzadas realizando um suposto “ritual satânico” com uma foto de Lula no centro

A campanha do candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra publicações que ligam o petista ao “satanismo”. Os advogados pedem a intimação das plataformas Twitter e Instagram para que removam a fake news imediatamente.

O vídeo questionado mostra figuras encapuzadas realizando um suposto “ritual satânico” com uma foto de Lula no centro. A Corte já mandou apagar publicações semelhantes que associavam Lula à seita.

“A candidatura adversária vem afirmando e buscando trazer para o centro do debate político a religião. Utilizando-se da repulsa social que todos os cristãos têm com a figura do diabo e satanistas, o perfil tenta incutir a ideia de que satanistas/luciferianos apoiariam – bem como realizariam rituais – em favor do candidato Lula da Silva”, afirmam os advogados na ação.

Estadão conteúdo