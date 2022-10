Com crítica à conciliação de classes, PSTU declara apoio crítico a Lula

A candidata do partido no primeiro turno foi Vera Lúcia, que terminou em décimo lugar, com 25.625 votos

Joelmir Tavares

São Paulo, SP

O PSTU, que se descreve como partido socialista e revolucionário, declarou apoio crítico a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial para combater Jair Bolsonaro (PL), chamado pela sigla de representante da ultradireita.

A candidata do partido no primeiro turno foi Vera Lúcia, que terminou em décimo lugar, com 25.625 votos.

“Defendemos o voto crítico em Lula, pois não apoiamos o projeto capitalista, social-liberal e de conciliação de classes do PT, expresso na chapa Lula-Alckmin, de amplas alianças com o capital”, disse o PSTU em comunicado.

Para a legenda de esquerda, “Bolsonaro reivindica a ditadura militar, defende um projeto autoritário e ameaça as liberdades democráticas”. O partido disse ainda que será oposição a Lula caso o petista se eleja, por considerar que ele fará “um governo com a [classe] patronal para administrar o sistema”, que na prática ataca os trabalhadores e é incapaz de resolver as mazelas do povo e garantir a soberania do país.

“Derrotando Bolsonaro e elegendo Lula, não devemos depositar confiança no governo, e sim fazer avançar a luta e a organização independente da classe trabalhadora para, por meio da mobilização, exigir emprego, salário, terra, moradia e direitos”, conclamou a agremiação, que não elegeu nenhum representante para o Congresso Nacional.