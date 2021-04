Psol entra com representação contra Paulo Maiurino

O Psol entrará com a ação após o jornal Folha de S. Paulo noticiar que o delegado Saraiva havia criticado Salles por causa da maior apreensão de madeira do Brasil

O Partido Socialismo e Liberdade (Psol) enviará ao Ministério Público Federal (MPF), nesta quinta-feira (15), uma representação contra o diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino. De acordo com a legenda, motivo da ação é a mudança do chefe da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva. O delegado foi substituído após realizar críticas ao atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

O Psol entrará com a ação após o jornal Folha de S. Paulo noticiar que o delegado Saraiva havia criticado Salles por causa da maior apreensão de madeira do Brasil. Na reportagem, o ex-chefe da PF disse que foi “a primeira vez que viu um titular da pasta se posicionar contra uma ação que mira preservar a floresta amazônica”, além de destacar que não deixaria “passar a boiada”, em relação a uma fala de Salles na reunião interministerial de abril do ano passado.

Notícia-crime

Também nesta quinta-feira (15), o Partido Democrático Trabalhista (PDT) encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma notícia-crime contra Ricardo Salles. No documento, os parlamentares Carlos Lupi e Paulo Ramos afirmam que o chefe da Pasta “privilegia o lucro do setor privado em detrimento do meio ambiente”.