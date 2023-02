PSB quer criar frente na Câmara para desenvolver setor aéreo e baixar passagens

Líder do PSB na Câmara, o deputado Felipe Carreras (PE) quer criar a Frente Parlamentar em Defesa da Aviação Civil

Danielle Brant

Brasília, DF

Líder do PSB na Câmara, o deputado Felipe Carreras (PE) quer criar a Frente Parlamentar em Defesa da Aviação Civil com objetivo de ampliar a malha regional e reduzir o preço das passagens aéreas.

A ideia é que o grupo tenha alinhamento com o Ministério de Portos e Aeroportos, comandado pelo colega de partido de Carreras, Márcio França.

A frente ouviria órgão reguladores, representantes do setor, entidades e a sociedade civil para aprimorar a legislação da área. Também atuaria para baixar o preço das passagens.

“A estimativa é que o número de voos dobre na próxima década. Sem visão estratégica, o Brasil vai ficar para trás”, diz o líder do PSB.

A frente deve analisar questões como infraestrutura aeroportuária dos terminais, alto custo operacional, preço do combustível e concorrência. Outro foco será o consumidor que enfrenta atraso e cancelamentos de voos e overbooking.