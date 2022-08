Propaganda eleitoral no rádio e na TV começa nesta sexta (16)

No segundo turno serão mais três semanas, de 7 a 28 de outubro

O horário eleitoral começa nesta sexta-feira (26) no rádio e na televisão. Com dois blocos de 25 minutos cada um, a propaganda vai ao ar até o dia 29 de setembro. No segundo turno serão mais três semanas, de 7 a 28 de outubro.

Veja perguntas e respostas sobre a propaganda dos candidatos no rádio e na televisão.

*

Quando começa e quando termina?

No primeiro turno, vai de 26 de agosto a 29 de setembro. No segundo, começa em 7 de outubro e vai até o dia 28 do mesmo mês.

Quais os horários na TV?

Das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55.

Quais horários no rádio?

Das 7h às 7h25 e das 12h às 12h25.

Como é feita a distribuição dos programas entre as campanhas de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual?

Nas terças, quintas e nos sábados são exibidos os programas dos candidatos à Presidência e à Câmara de Deputados;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas segundas, quartas e sextas aparecem os candidatos ao governo do estado, ao Senado e as Assembleias estaduais.

Além disso, há inserções ao longo do dia. Quanto tempo elas ocupam na grade das emissoras? Quatorze minutos, distribuídos em inserções de 30 segundos e 60 segundos ao longo da programação.

Como ficou a divisão do tempo na eleição presidencial?

Lula (PT/Coligação Brasil da Esperança) – 3 minutos e 39 segundos / 286 inserções

Jair Bolsonaro (PL/Coligação Pelo Bem do Brasil) – 2 minutos e 38 segundos / 207 inserções

Simone Tebet (MDB/Coligação Brasil Para Todos) – 2 minutos e 20 segundos / 184 inserções

Soraya Thronicke (União Brasil) – 2 minutos e 10 segundos / 170 inserções

Ciro Gomes (PDT) – 52 segundos / 68 inserções

Roberto Jefferson (PTB) – 25 segundos /33 inserções

Felipe d’Ávila (Novo) – 22 segundos /29 inserções

O horário eleitoral é gratuito?

Não, as emissoras recebem um ressarcimento pelo horário utilizado no rádio e na televisão. Para produção, os partidos podem usar verba do fundo eleitoral e de doações de campanha.